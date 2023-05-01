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'Temmuz'da memurlara refah payı verilecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 14:22, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 15:13
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'Temmuz'da memurlara refah payı verilecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Kuruluna katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Memur Sen'in 7. Genel Kurulu'nun ülkemiz, milletimiz ve tüm kamu personelimiz için hayıtlara vesile olmasını diliyorum. Bayrağı devredecek arkadaşlarımıza gayretleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum. Memur Sen'in kurucusu Mehmet Akif İnan'ı rahmetle yad ediyorum. Memur-Sen gibi önemli bir müessese bıraktı.

-Memur Sen kamu görevlilerimizin hakkını savunma yanı sıra milli iradeye sahip çıkan cesur duruşuyla da temayüz etmiştir. Memur-Sen daima tavrını haktan, adaletten ve demokratik değerlerden yana koymuştur. Milli iradeyi hedef alan tüm girişimler karşısında dik durmuştur. Memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaralarımızı da gündeme getiren bir vicdan hareketi olmuştur.

-Ülkemizle birlikte dünyanın dört bir tarafında hakları çiğnenen tüm mazlumlara da kol kanat germiştir. Çetelerle, mafyayla, cuntacılarla mücadelemizle hep yanımızda olan Memur-Sen'e teşekkür ediyorum.

-300 milyar dolar getireceğim yalanını atanlar 1999 depreminden sonra IMF komiserlerinin çantacılığını yapıyordu. Bugün Merkez Bankası'nın 122 milyar dolar döviz rezervi var. Yalan sanatını öğrenmek isteyen Bay Bay Kemal'e müracaat edebilir.

-6 Şubat'ta Türkiye çok daha yıkıcı bir deprem yaşadı. Asrın felaketine maruz kalsak da mi,lletimizi enkazların altında bırakmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(6 Şubat depremleri) Devletimizin tüm kurumlarıyla halen sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak bölgedeki tüm çalışmaları günbegün takip ediyoruz."

Seçimden sonra yeni meclis çalışmasıyla 7500 lira üzerinde emekli maaş alan vatandaşlarımızıda sevindirecek bir güzel haberi inşallah sizinle paylaşacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Artan kiralar) TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem sonrası özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kılıçdaroğlu ve ortakları gibi devletimizi FETÖ'cülere ve bölücülere teslim edeceğiz, ne de sırf siyasi görüşü sebebiyle birilerini dışlayacağız."

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