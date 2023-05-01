Meral Akşener kürsüde ağladı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Meral Akşener, "Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert tepki gösterdi. Akşener, kendisine atılan 'eşini aldattı' iftirasını ve sonrasında o iftirayı atan 3 kişinin beraat etmesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Meral Akşener'in konuşmasından satır başları...

Bitki miyiz, hayvan mıyız!

- Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Alevi'siyle insan, Sünni'siyle insan. Ne demek tür? Türk ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür! Ne türü? Bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah'ın yarattığı kuluz.

Bu nasıl bir fantazidir...

- Bir başkası çıkıyor diyor ki, 'Millet İttifakı kazanırsa, erkek erkeğe evlilik olurmuş.' Bu nasıl bir fantezidir. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez.

Abim kanser tedavisi görürken...

- 80 ihtilalinden önce MHP Kocaeli İl Başkanlığı yapmış bir abinin kız kardeşiyim. Abim akciğer kanseriydi ve o kadar acı çekti ki. Ağır işkenceden geçmiş biriydi. Onun kardeşi Meral Akşener'e, bir eşe, bir anneye sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde bir TV kanalında dendi ki: Kocasını aldattı.

Üç şerefsiz beraat etti

- Bu ne demek benim için biliyor musunuz? Benim için ölümdür. Benim için ölümden beterdir. Sonra gördüm ki herkese, bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye, üç şerefsiz beraat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylemişti

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, dün şu ifadeleri kullanmıştı: - Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti, kurucusu olduğu Cumhuriyet'e ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü.

- Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.

- Sana kim dedi, 'Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok.