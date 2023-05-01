Milli paraşütçünün öldüğü kazada İngiliz pilot tutuklandı

Babadağ'ın 1700 metre pistinden dün milli paraşütçüler Andaç Ünsal (45) ile Orkut Baysal (39) tandem (ikili) uçuş yapmış, aynı zamanlarda 1200 metre pistinden de İngiliz uyruklu Thomas Aitken single (tekli) atlayış gerçekleştirmişti. İniş sırasında rüzgarın etkisiyle havada çarpışan paraşütler, bir otelin binasına çarptıktan sonra havuz kenarına düşmüştü. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı paraşütçülerden Baysal kurtarılamamıştı.

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