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Ali Yalçın 'oransal zamda makas açılıyor' dedi, 'seyyanen zam' istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Oransal zamlarda yukarısı ile aşağısı arasında makas açıldığı için düşük gelir seviyesindeki memur seyyanen zam bekliyor. Alım gücünün yükseltilmesini istiyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 14:30, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 17:52
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Ali Yalçın 'oransal zamda makas açılıyor' dedi, 'seyyanen zam' istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Memur-Sen'in her zaman ülkenin ve mazlumun yanında durduğunu belirten Yalçın, "Ülkemizin birliği, yeryüzünün dirliği için hep omurgalı durmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı için atılan adımları gördüklerini ve bu adımları desteklerini söyleyen Yalçın, savunma sanayinden enerji politikalarına, Karadeniz gazından nükleer enerjiye, yerli otomobilden TCG Anadolu'ya kadar atılan adımları takdir ettiklerini dile getirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bazı ekonomik sıkıntıların yaşandığına söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Fiyatlar yükseldi, kiralar gerçekten insafın dışına çıktı. Sizin konut seferberliğiniz çok kıymetli. Bundan dolayı sizin çözüme yönelik attığınız her adımı destekliyoruz. Fiyat istikrarsızlığı var olan sorunu daha da derinleştiriyor. Bizim için en büyük zam, düşük enflasyon ve fiyat istikrarıdır. Emek kesimi olarak atılan adımları kıymetli buluyor, sürdürülebilir olması konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

- "Afet bölgesindeki kamu görevlilerine tazminat verilsin"

Ali Yalçın, memurların devletin iş gören eli olduğunu ve güçlü Türkiye'nin güçlü memurlarla mümkün olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Onun için Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır, emeğin gücü, Türkiye'nin gücü anlayışıyla kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal haklarına ilişkin taleplerimizi 1 Mayıs vesilesiyle de ifade etmek isterim. 5 milyonu aşkın kamu görevlisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşmesini ağustos ayı içerisinde yapacağız. Fakat bu yaşanan fiyat artışı ve alım gücünün düşmesi, kamu görevlisini ve emeklisini zorlamaktadır. Toplu sözleşme sürecine gitmeden önce aileleriyle birlikte 20 milyonu aşan kesimin, ivedilikle çözülmesi gereken bazı başlıkları var. Oransal zamlarda yukarısı ile aşağısı arasında makas açıldığı için düşük gelir seviyesindeki memur seyyanen zam bekliyor. Alım gücünün yükseltilmesini istiyor. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, genel idari hizmetlere dahil edilsin. Afet bölgesi kamu görevlilerine tazminat verilsin. Bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilsin. Görevde yükselme/unvan değişikliği periyodik hale getirilsin. Kira yardımı verilsin, emekli kamu görevlilerine aile yardımı devam etsin."

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