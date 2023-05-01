Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde

Kamu çalışanlarına yönelik yeni bir müjde daha yolda. Büyükşehirlerde yaşayan memurlara kira ve tazminat destekleri verilmesi gündemde.

Ayrıca öğretmen, polis gibi meslek grupları için ilave lojman olanağının da tanınabileceği belirtiliyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Son dönemde artan kira fiyatları nedeniyle büyükşehirlerde kamu çalışanlarının yaşam şartları gerçekten zorlaştı. Elbette hem hayat pahalılığı, hem kira fiyatları Türkiye'nin her yerinde etkili oluyor" dedi.

AK Parti'nin seçim beyannamesinde, kamu çalışanlarına verilecek destekler için ayrı başlık açıldı.

İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Bu konuda bölgesel geçim endeksleri dikkate alınacak.

Peki gündeme gelen öneriler neler?

Zengin, "Hükümet çevrelerinde konuşulan şu bir kira desteği verileceği, özellikle büyükşehirlerde bir tazminat altında kamu çalışanlarına bir maaşlarına ek ilave olarak bir destek verileceği, yine lojman yapımı konusunda adımlar atılacağına dair çeşitli alternatifler konuşuluyor. Bölgenin şartlarına göre, yaşanılan kente göre seyyanen bir ilave maaşlara destek sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.