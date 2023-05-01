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İlk şanslılara Togg'ları tırla evlerine kadar götürülüp teslim edildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, üretim aşamasından teslim aşamasına kadar her konuda ezber bozmaya devam ediyor. Süper lüks spor otomobillerin yanı sıra Türkiye'de ilk kez, CSUV bir otomobilin tırla sahiplerinin evine kadar götürülüp teslim edilmesi Togg'un farkını bir kez daha gözler önüne serdi. Sıfır kilometre Togg'ların fabrikadan çıkıp son sahiplerine ulaştığı gurur veren sevkiyat hikayesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 15:47, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 15:48
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İlk şanslılara Togg'ları tırla evlerine kadar götürülüp teslim edildi

Türkiye'nin otomobili Togg T10X modelini 7 ilde hak kazanan kullanıcılara teslim etti.

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı. T10X için kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

Kula Elazığ'a, Anadolu Adana'ya, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X'lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun. " ifadelerine yer verildi.

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