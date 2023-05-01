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Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 16:00, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 16:12
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Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adının "KAAN" olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün savunma ve havacılık alanında tarihi günlerimizden birini daha yaşıyoruz."

"Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız."

"Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz."

"Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız."

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