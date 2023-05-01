Bakan Varank'tan, Oğan ve İnce'ye 'amatör küme aday' benzetmesi

Varank, bu yıl 48'incisi düzenlenen MODEF İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, onların alın teri ve fedakarlığı sayesinde Türkiye ekonomisinin yolunda ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Yılda iki kez gerçekleştirilen İnegöl Mobilya Fuarı'nın istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Bakan Varank, bu yılki fuara 175 firmanın katıldığını, 70'e yakın ülkeden bin civarı yabancı, yurt içinden de 15 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini aktardı.

Daha önce de bu mobilya fuarının açılışına katıldığını belirten Mustafa Varank, daha önce kendisine açılışta hediye edilen sandalyeyi hala evinde kullandığını söyleyerek bu sandalyenin fotoğrafını da dev ekranda katılımcılara gösterdi.

Buraya Türkiye'nin otomobili Togg ile geldiklerini hatırlatan Varank, "Bakanlık dönemim boyunca İnegöl için 336 yatırım teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvik belgeleriyle İnegöl'de 11 milyar liralık sabit yatırımın ve 7 binin üzerinde istihdamın önünü açtık. Kalkınma ajansları 2018'den bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı eliyle bugüne kadar İnegöl'e 97 milyon lira destek sağladık. Proje ortaklarının katkılarıyla İnegöl'e yapılan yatırımların değeri 205 milyon lirayı aştı. Kent Müzesi ile İnegöl Mobilya ve Ağaç İşçiliği Müzesi projelerine 11 milyon liranın üzerinde kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK eliyle İnegöl'de AR-GE projelerine yaklaşık 50 milyon lira destek sağladık. İnegöl OSB atık su arıtma tesisinde havalandırma havuzu revizyonuyla enerji verimliliği projesini de yine kalkınma ajansımız eliyle destekledik." diye konuştu.

Bu proje ve desteklerin İnegöllülerin sorunlarını çözen, refahını, istihdamı artıran önemli projeler olduğunu dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu projelerin burada bitmeyeceğini, vatandaşlar AK Parti'nin arkasında durduğu sürece onlara hizmetkar olmaya devam edeceklerini anlattı.

- "Buradan 170 ülkeye ihracat yapılıyor"

Mustafa Varank, İnegöl'ü her zaman Türkiye'nin mobilya sektörünün kalbi olarak gördüklerine değinerek, İnegöl mobilya endüstrisinin kalitesiyle, çeşitliliğiyle, yenilikçiliğiyle, günden güne gelişmeye devam ettiğini bildirdi.

İnegöl'ün Doğu Avrupa'nın en büyük üretim merkezleri arasında yer aldığına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Üç binden fazla mobilya üreticisine, 10 milyon metrekareyi aşan modern üretim tesislerine sahip. Buradan 170 ülkeye ihracat yapılıyor. Biz bu başarılardan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişmede bizim de katkımızın olması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. 675 hektar büyüklüğündeki İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin doluluk oranı şu anda yüzde 92. 139 sanayi parselinin 138'i şu anda tahsis edilmiş durumda. Üretime geçen 98 parselde bugün yaklaşık 7 bin hemşerimiz istihdam ediliyor. OSB'deki elektrik altyapısının yenilenmesi için bizden destek istendi. Kalkınma ajansımız o projeye de destek verecek. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnegöl Mobilya Tasarım ve Rekabet Merkezi projesine de yine biz destek verdik. Söz konusu projeyi ilçemize kazandırdık. Sadece mobilya imalatına yönelik verdiğimiz teşvik belgeleri ise şu anda 200'e yaklaşmış durumda. Ben şunu gayet iyi biliyorum. İnegöl'de mobilya sanayi ne kadar güçlü olursa Türkiye'de de mobilya sektörü o kadar güçlü olur. Mobilya sektörü hali hazırda Türkiye'nin en başarılı sektörleri arasında. Son yıllarda dünya standartlarında üretim yapan tesislerimiz kuruldu. Büyümeye devam eden güçlü firmalarımızda dünyaya ürün satan bir konuma ulaştık."

- "'Türk yaparsa en iyisini yapar' herkese dedirteceğiz"

Bakan Varank, geçen yıl başta Irak, Almanya, İsrail ve Amerika olmak üzere 200'ü aşkın ülkeye Türkiye'den ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2002 yılında 360 milyon dolar olan sektör ihracatı son 20 yılda 15 kat büyüdü. Resmi rakamların da ötesinde çok ciddi ticari bağlantılar, çok ciddi ticari işler yapılıyor. İnşallah biz bu ihracatı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sayede Türkiye, dünyada 34'üncü mobilya ihracatçısıyken şu anda 9'uncu mobilya ihracatçısı. Ancak 'Neden daha fazlası olmasın?' diye de soruyoruz. Biz neden yabancı ürünlerin pazarımıza girmesine izin verelim? Gerçi siz onları pazara sokmazsınız da birileri sizin ürettiğiniz mobilyalara bunlar İtalyan ürünü diyebilirler. Bunu diyorlar değil mi? İnegöl mobilyasını İtalyan mobilyası diye satanlar var değil mi? Aslında biz bunu başka bir yerde daha görüyoruz. İşte Türkiye'nin otomobilinde de görüyoruz. Biz Türkiye'nin otomobilini yollara çıkardık. Birileri ne diyor? Bunlar İtalyan arabası diyor. Türkiye'nin böyle bir kabiliyeti olabileceğine böyle güzel bir aracı üretebileceğine bir türlü ikna edemediğimiz bir muhalefet var. Onun için böyle güzel bir aracın ancak İtalyan aracı olabileceğine inanıyorlar ama biz onlara nasıl İnegöl mobilyasını öğrettik. Türkiye'nin otomobilini de ürettik. Daha nice ürünlerimizi onlara öğreteceğiz. 'Türk yaparsa en iyisini yapar' herkese dedirteceğiz."

- "Bunlar Türkiye'ye bir kaos vadediyorlar"

Varank, 14 Mayıs'tan sonra yollarına kararlılıkla devam edeceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz diyelim ki hükümet olarak bir karar alsak desek ki Ticaret Kanunu'nu değiştiriyoruz. Bundan sonra her şirkette yedi tane genel müdür yardımcısı olacak. Bir tane de genel müdür olacak. O yedi tane genel müdür yardımcısı imza atacak. Sonra genel müdürün onayına gelecek. Siz böyle yöneteceksiniz. Bunu kabul eder misiniz? Böyle şirket yönetilir mi? O şirket bir sene yaşar mı? İşte sizin şirketinizi yönettirmeyeceğiniz bir modeli Türkiye'ye dayatmaya çalışıyorlar. Yedi tane cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış. Bir tane cumhurbaşkanı olacakmış. Hep beraber ortak karar verip Türkiye'yi yöneteceklermiş. Bu mümkün değil. Bunlar Türkiye'ye bir kaos vadediyorlar. Bu kaosa bizim vatandaşımız müsaade etmez. Önce iş dünyamız müsaade etmez. Onun için 14 Mayıs'ta hep birlikte ben doğru kararı vereceğimize inanıyorum. Bu millet ferasetiyle tekrar doğru yolda bu gemiyi tutacaktır diye düşünüyorum. İnşallah biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz."

- "Yeni girişimlerimizi 1 milyon lirayla destekleyeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak mobilya sektörü için bir müjde veren Mustafa Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de KOSGEB ile yeni girişimciliğe destekler veriyoruz. Bursa İnegöl için mobilyacılığın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle ileri girişimcilik desteklerimizle Bursa'da yeni şirket kuracak, teknoloji tabanlı mobilya imalatına yönelecek girişimcilere biz, 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Yeni girişimlerimizi 1 milyon lirayla destekleyeceğiz. Bu sayede de İnegöl'de yeni mobilyacılar ortaya çıkacak. Bursa'da yeni mobilyacılar, yeni girişimler ortaya çıkacak."

- "Cumhurbaşkanımızla poz verip kendisine PR yapmaya çalışıyor"

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a, İnegöl'de üretilen sandalye ve Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Kafkasspor'un forması hediye edildi.

Varank, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer cumhurbaşkanı adaylarıyla televizyonda ortak yayına çıkma davetinde bulunduğunu hatırlatarak, "O, Cumhurbaşkanımızla poz verip kendisine PR yapmaya çalışıyor ama biz şimdi buradan şunu söyleyelim. Kılıçdaroğlu önce televizyonda tartışmak istiyorsa, yarışmak istiyorsa amatör kümedeki diğer adaylarla televizyonda bir tartışsın. Sonra gelsin Kafkasspor'la bir maç yapsın. Arkasından İnegölspor'la bir maç yapsın. Belki ondan sonra üst liglere taşınabilir." dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Bakan Varank ve beraberindekiler, fuar alanını gezerek mobilyacılarla sohbet etti.

Açılışta Bursa Valisi Yakup Canbolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MODEF Yönetim Kurulu Başkanı ve İnegöl Sanayi ve Ticaret Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da birer konuşma yaptı.

Açılışa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, bazı AK Parti milletvekili adayları, iş insanları ve sektör temsilcileri katıldı.