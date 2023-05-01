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Anaokulu alev alev yandı, okulların tatil olması facianın önüne geçti

Bursa'da özel bir anaokulunda meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşatırken "1 Mayıs İşçi Bayramı" sebebiyle okulların resmi tatil olması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 16:33, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 16:34
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Anaokulu alev alev yandı, okulların tatil olması facianın önüne geçti

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir anaokulunun bahçe kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bahçede bulunan eşyalara ve anaokulunun içine sıçradı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken; "1 Mayıs İşçi Bayramı" sebebiyle okulların tatil olması muhtemel facianın önüne geçti.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yaptı.

Alevleri görerek mahalle sakinlerini ayağa kaldıran Havva Demirci," İçeride oturuyordum, camdan bir baktım alevler çıktığını gördüm. Hemen mahalle sakinlerine haber verdim. Herkesi ayağa kaldırdım" dedi.

Mahalle Muhtarı Raif Kocabaş, "1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle okullar tatildi. Olması muhtemel bir facia resmi tatil nedeniyle ucuz atlattık" dedi.

Mahallede bazı gençlerin daha önce anaokulu çevresinde oturup sohbet ettikleri, maytap patlattıkları ve çevreye zarar verdikleri kaydedildi.

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