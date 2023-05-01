İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;

"6 Şubat 2023 tarihli depremler sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür.

Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır"