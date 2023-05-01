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Kılıçdaroğlu: 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kavgadan bıktık artık. Size sözüm var, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Oy versin vermesin, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 17:36, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 17:36
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Kılıçdaroğlu: 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım

Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında Bartın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasıyla başladı.

Daha sonra sahneye çıkan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de kamplaşma yaratıldığını ve insanların kutuplaştığını öne sürerek, herkesin kimliğine ve inancına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

"Yoksulluğun derinleştiğini ve gençlerin iş bulamadığını" ifade eden Kılıçdaroğlu, en geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri ülkelerine göndereceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Bartın'da yaklaşık 10 bin gencin ilk kez oy kullanacağına değinerek, demokrasiden ve adaletten yana olan gençlerin bütün hayallerini gerçekleştireceklerini vadetti.

- "Dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 5 milyon 300 bin gencin ilk kez oy kullanacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"5 milyon 300 bin genç otoriter yönetimi değiştirmek ve demokrasiden yana oy kullanmak için sandığa gittiğinde, bu ülkeye demokrasi gelecek ve sizler dünya siyaset tarihine olağanüstü bir armağan bırakacaksınız. Dünya siyaset tarihini yazanlar şunu diyecekler; 'Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı ama o ülkenin gençleri, Mustafa Kemal'in gençleri sandığa gittiler, otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirdiler."

Türkiye'nin büyümeye ve kalkınmaya ihtiyacı olduğundan bahseden Kılıçdaroğlu, kaynakların doğru kullanılması için bütçenin sağlıklı ve tutarlı planlanmasının önemine dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin zengin bir ülke olduğunun altını çizerek, "5'li çeteye para var, yandaşlara para var. 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden aylık alanlara para var. Emekliye gelince para yok. Para var." dedi.

Kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceklerini, sosyal yardımlara devam edeceklerini, sosyal devletin kadının en büyük güvencesi olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Gençler size bir sözüm daha var, devlette torpili bitireceğim. KPSS'den aldığınız puana göre atamayı yapacağım. Hiç endişe etmeyin." diye konuştu.

Türkiye'de yeni bir ufku başlatarak halktan yana anlayışı hayata geçireceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, Bülent Ecevit'in "ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen" söylemi gereğince hareket edeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğinin eleştirildiğine işaret ederek, "Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok masanın yanı, yok şunun bunun yanında... Bunların hiç birisine inanmayın, ben ne diyorsam ona inanın. Bizim 2 kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız, nokta. Bayrağımız ve vatanımız için her türlü fedakarlığı yapar, gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz." ifadesini kullandı.

- "Amasra'daki patlama davasını yakından takip ediyoruz"

Kavgadan uzak herkesin sevgi ve güzellik içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Kavgadan bıktık artık. Size sözüm var, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Oy versin vermesin, hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı olarak 2 bin 400 maddelik ortak mutabakat metni hazırladıklarını anımsatarak, ittifaktaki diğer genel başkanlar ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını yineledi.

Türkiye'yi daha da zenginleştireceklerini, kaynakların daha iyi pozisyona getirileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kul hakkı yemediğini, yedirmeyeceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, Amasra'daki maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan ve 43 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davayı da yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmasının ardından sahneye gelen 16 yaşındaki bir kız çocuğu, Kılıçdaroğlu'na yağlı boyayla yaptığı portresini hediye etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, partisinin milletvekili adayları ve belediye başkanlarıyla katılımcıları selamlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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