Motosikletle işe giden mesai arkadaşlarını ölüm ayırdı

İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
Motorine indirim geliyor...
Motorine indirim geliyor...
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Togg'da teslimatlar başladı
Togg'da teslimatlar başladı
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
YSK: Okul kantinleri seçim günü açık bulundurulacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Motosikletle işe giden mesai arkadaşlarını ölüm ayırdı

Antalya'da otomobil aynı güzergahta ilerleyen motosiklete çarptı. Otomobil aydınlatma direğini çarparak durabilirken, motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kazada 3 kişi ise yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 18:09, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 18:14
Yazdır
Motosikletle işe giden mesai arkadaşlarını ölüm ayırdı

Kaza, saat 16.00 sırasında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki Hamdi K. (23) idaresindeki 38 NF 052 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ali Karagöz (40) idaresindeki 07 ATC 041 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje devrilirken ve işe gitmek üzere yola çıkan Muratpaşa Belediyesi personelleri Ali Karagöz ve arkasındaki yolcu İrfan Koca (41) yola savruldu. Kontrolden çıkan otomobil ise kayarak refüj kenarındaki betona ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Karagöz ve İrfan Koca, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içinde sıkışan yolcu Feyza A. (22), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Sürücü Hamdi K. ve Feyza A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri personeli olan Ali Karagöz, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti, İrfan Koca'nın ise ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Otomobil, hurdaya dönerken yerde bir alkol şişesinin olduğu görüldü. Alkolmetreyi üfleyen otomobil sürücüsü 6.00 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber