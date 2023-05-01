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Mansur Yavaş: Kandil'deki şerefsizler elinde silah tutarken o İHA'lar, SİHA'lar satılır mı?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Amerika ve Rusya oralarda PKK/YPG'ye silahlı eğitim verirken, Kandil'deki şerefsizler elinde silah tutarken o İHA'lar, SİHA'lar satılır mı? Geliştireceğiz ve sınırlarımızdaki o tehditlere füze yağdıracağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 19:06, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 19:07
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Mansur Yavaş: Kandil'deki şerefsizler elinde silah tutarken o İHA'lar, SİHA'lar satılır mı?

Manisa'da yapılacak olan Millet İttifakı mitingi öncesi Alaşehir, Salihli ve Turgutlu'da vatandaşlarla buluşan Mansur Yavaş, Turgutlu'da yaptığı konuşmada, "Ekonomi bakanları ikide bir değişir, Merkez Bankası başkanları iki de bir değişir. O yetmez eski gönderdiğiniz bakana 'ne olur geri gel' dersiniz, o da gelmiyor tabi. Çünkü 'Ben size laf anlatamıyorum siz bildiğinizi okuyorsunuz' diyor. Dolayısıyla onlar için Mayıs'tan sonra değişecek bir şey yok, daha da kötü olacak. Değişmesinin tek çaresi var yeni bir hükümetin göreve başlaması. Bunu yaptırmamak içinde İHA'lar, SİHA'lar, tanklar, tüfekler meydanda geziyor. Camiye siyaset girdi, okula siyaset girdi, Silahlı kuvvetlere siyaset girdi. Bu nereye kadar gidecek. Halbuki o camileri 1400 yıl evvel yapıldı, halen duruyorlar. SİHA'ların başlangıcı 1990'dır, 90'da insansız hava gözetleme aracı olarak yapıldı, bugüne kadar geliştirildi. Hiçbiri de 'bunu ben yaptım, bana ait' demedi. Bunlar sanki partinin malı seçim bitecek partilerinin müzesine götürecekler yok öyle bir şey. O İHA'lar da lazım, Anadolu Gemisi de bize lazım. Bizim sınırlarımızda tehdit devam ettiği sürece hepsi bize lazım. Daha da geliştirmek bizim boynumuzun borcu. Çünkü Amerika ve Rusya oralarda PKK/YPG'ye silahlı eğitim verirken, Kandil'deki şerefsizler elinde silah tutarken o İHA'lar, SİHA'lar satılır mı? Geliştireceğiz ve sınırlarımızdaki o tehditlere füze yağdıracağız. Şimdi diyorlar ki 'bunlar gelirse bunları hangara koyar' Benim bildiğim hangarda bir tane füze var o da S400 füzesi, onu da siz soktunuz hangara. Bunlar kendilerini milliyetçi sanıyorlar" dedi.

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