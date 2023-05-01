İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Bilgin: Çalışma sürelerini yeniden düzenlemeliyiz
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Bakan Kurum'dan kiracılara çağrı: Yüzde 25 artırın ve devam edin
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Erdoğan, Milli Muharip Uçağın adını açıkladı: KAAN
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Büyükşehirlerdeki memurlara kira ve tazminat desteği gündemde
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Bakan Bilgin: Temmuzda asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
Markette 36 ürünün 23'ünde fiyat artışı görüldü
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
1 ay önce 15 puan fark diyen anket şirketi farkı 2 puana indirdi
Motorine indirim geliyor...
Motorine indirim geliyor...
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
MEB'de 3 bin 85 sözleşmeli aşçı yardımcısı aşçı kadrosuna atandı
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Gabar dağında petrol bulundu...Müjdeyi Cumhurbaşkanı vercek
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Sıcaklık iç kesimlerde artacak - Haritalı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Çalışanlar bayramını kutluyor: 1 Mayıs İşçi Bayramı
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Bakan Bilgin açıkladı: Emekliye maaş düzenlemesi yolda
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: 5 yıl içinde 300 milyar dolar gelecek
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Millet İttifakı İzmir'de: 'Hala millete vaatte bulunuyorlar'
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Şanlıurfa Valiliği: Polis noktasında patlayıcı infilak etti, 3 şehit
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 300 milyar dolar tepkisi
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
Bakan Nebati'den 'emekliye refah payı verilmesi' açıklaması
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Bakan Varank açıkladı: Bursla geçinen araştırmacılara sigorta primi desteği
Togg'da teslimatlar başladı
Togg'da teslimatlar başladı
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
'208 yükseköğretim kurumunda 184 bin 566 öğretim elemanı var'
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi: 2 şehit, 4 asker yaralı
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Milli Eğitim Bakanlığından tarım liseleri hamlesi
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
Meslek liseli öğrenciler 'hidrojen'den ısı enerjisi elde etti
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
'ESK'nın adımları kırmızı ette fiyat artışını engelledi'
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. Burada, kahraman Çorum'da huzurunuzda söylüyorum, bu 86 teröristi Cumhuriyetin 100. yılının bitişi olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmazsak namerdiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 20:15, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 20:19
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu: Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı

AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, Çorum Devlet Tiyatro Salonu önünde vatandaşlarla buluştu.

Burada kurulan platformda vatandaşa hitap eden Soylu, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek istedi.

Türkiye'nin son 12 yıldır Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz darbe girişimi, Kovid-19 salgını, yangın ve sel gibi birçok olay yaşadığını belirten Soylu, "Kaptan, yani Reis gemiyi bu kadar badirenin içerisinde karaya oturttu mu? Gemiyi dalgalara teslim etti mi? Selamete çıkardı, gemiyi istikametinden ayırmadı. Bunu yaparken aynı zamanda Türkiye'nin eğitim, sağlık, enerji, güvenlik altyapısını yüz yıllık yaptı, Allah'ın izni ve sizin desteğinizle. Tayyip Erdoğan sadece bunları yapmadı, zihniyet devrimi gerçekleştirdi." diye konuştu.

Bu olayların ekonomik maliyetinin de olduğuna dikkati çeken Soylu, Erdoğan'ın bu süreçte kimseyi yalnız bırakmadığını söyledi.

Göreve geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine teröre destek veren belediyelerle ilgili talimatlar verdiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"2 gün sonra sabah hepsini derdest ettik, hepsini aldık görevden. Onların zamanında saat 4'ten sonra insanlar sokağa çıkmazlardı, mahkemeler kurmuşlardı. Aynı zamanda haraç alıyorlardı esnaftan. Hadi bakalım şimdi haraç al da göreyim seni. Terör örgütünün dağlarda 86 teröristi kaldı. Burada, kahraman Çorum'da huzurunuzda söylüyorum, bu 86 teröristi Cumhuriyetin 100. yılının bitişi olan 29 Ekim 2023'te tamamen ortadan kaldırmazsak namerdiz. Onların arkasında kimlerin olduğunu, kimlerden güç aldıklarını biliyoruz. Biz sadece PKK'yı, PYD'yi yenmiyoruz. Biz aynı zamanda onların ağa babalarını da yeniyoruz Allah'ın izni ve inayetiyle."

Soylu, terörden arındırılan Gabar Dağı'nda yapılan aramalarda Suudi Arabistan'daki petrol kalitesinde petrol bulunduğunu, Türkiye'nin artık kendi enerjisini üreterek enerjide tam bağımsızlığa ulaşacağını sözlerine ekledi.

Soylu, konuşmasının ardından CHP'den AK Parti'ye geçen Çorum İl Genel Meclisi üyesi Suat Atalay'a parti rozeti taktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber