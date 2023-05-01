Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Ali Yalçın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyerek yeniden genel başkanlığa seçildi.
Memur-Sen'den yapılan açıklama şu şekilde;
Genel Başkanımız Ali Yalçın, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyerek yeniden genel başkanlığa seçildi.
7. Olağan Genel Kurulumuzun üyemize, ülkemize, dünyamıza hayırlar getirmesini diliyoruz.
7. Olağan Genel Kurul sonrası yeni yönetim şu şekilde oluşmuştur:
Genel Başkan Ali Yalçın
Genel Sekreter Mahmut Faruk Doğan
Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma) Levent Uslu
Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) Hüseyin Öztürk
Genel Başkan Yardımcısı (Toplu Sözleşme ve Mevzuat) Hacı Bayram Tonbul
Genel Başkan Yardımcısı (Hukuki İşler) Soner Can Tufanoğlu
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim) Ali Yıldız
Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) Ramazan Çakırcı
Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler) Hamza Öksüz
Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler) Ahmet Gök