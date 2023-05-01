20 yıl öncesi ile günümüzü kıyaslayan video ilgi gördü
Ak Parti'nin iktidara geldiği yıl ile günümüzü kıyaslayan video sosyal medyada ilgi topladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 21:25, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 21:28
Sosyal Medya'da ilgi gören videoda; komadaki hastanın 20 yıl sonra uyanmasıyla iki tarih arasındaki değişime dikkat çekildi.
Videoda hastanelerden para alınmaması, su sorununun çözülmesi, başörtü sorununun çözülmesi ve yerli otomobil TOGG'un yapılması gibi icraatlara yer verildi.
Söz verdiğimiz gibi; Türkiye'mizde hiçbir şey eskisi gibi olmadı, olmayacak! pic.twitter.com/GxdapXAedDHAMZA DAĞ (@avhamzadag) May 1, 2023