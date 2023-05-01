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'Kur'an kursunda cinsel istismar' haberlerine yalanlama

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonundan (İDDEF) yapılan açıklamada, "İsmailağa Cemaati'ne bağlı İDDEF'in Kur'an kursunda cinsel istismar yaşandığına" yönelik haberlerin "tamamen yalan ve iftira" olduğu belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2023 21:37, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2023 21:38
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'Kur'an kursunda cinsel istismar' haberlerine yalanlama

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, İDDEF'e ait yurt içinde Kur'an kursu ve eğitim tesisi olmadığı vurgulandı.

Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "İsmailağa Cemaati'ne bağlı İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonunun Kur'an Kursunda Cinsel İstismar" başlığıyla haber yayınladığı aktarılan açıklamada, "Her şeyden önce belirtmek isteriz ki masa başı hazırlanan haber tamamen yalan ve iftiradır. İDDEF olarak bugün dünyanın 55 ülkesinde eğitim ve insani yardım çalışmaları yapmaktayız. Türkiye'den mazlum ve mağdur diyarlara umut olarak yurt dışında faaliyet gerçekleştiren kurumumuzun yurt içinde Kur'an kursu veya bir eğitim tesisi olmadığı gibi yurt içi eğitim faaliyeti de yoktur ve olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "haberde iddia edilen olayın 2020 yılında gerçekleştiği yalanının ortaya atıldığı ancak haberde adı geçen kişinin 2014 yılında yaklaşık 3 ay süreyle büro elemanı olarak çalıştığı, iş akdinin 30 Aralık 2014'te sona erdikten sonra federasyon bünyesinde herhangi bir görevi, bir iş ilişkisi veya bağlantısının söz konusu olmadığı" kaydedildi.

"Yapılmaya çalışılan algı operasyonun malzemesinin tamamen hayal ürünü" olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeple çamur at izi kalsın saikiyle hareket eden malum yapıları esefle kınıyor, yanlış algı oluşturmak adına her türlü yalanı atabilen bu zihniyeti milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Yine bahse konu haberlerde, soruşturma sırasında federasyonumuzla iletişime geçen polislere, adı geçen şüpheli hakkında benzer suçlamalar nedeniyle federasyonumuz tarafından ilişiğinin kesildiği yönünde beyanda bulunulduğu şeklindeki haber içeriği de gerçeği yansıtmamakta olup, adı geçen şüpheli hakkında kovuşturma sırasında yargılamayı yapan mahkeme tarafından sadece federasyonumuzda hangi tarihlerde çalıştığı sorulmuş ve bu soruya cevaben ilgili şahsın işe giriş ve çıkışıyla ilgili tüm belgeler mahkemeye gönderilmiştir."

Açıklamada, İDDEF'in bugüne kadar doğrudan ve hizmet alımları nedeniyle yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce çalışanı olduğu, birçok gerçek veya tüzel kişilerle iş ilişkileri bulunduğu aktarılarak, haberlerde adı geçen kişi hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinin hiçbir yerinde federasyonun bir ilgisi veya dahlinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

"Türkiye ve değerlerine saldırmak için ülkeden kaçarak Almanya'ya giden kişilerce kurulan ve ülkemizde hiçbir resmi faaliyeti olmayan bir sözde haber sitesi geçtiğimiz ay benzer yalan haberi algı operasyonu malzemesi yapmaya çalışmıştı" ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmalar ve ramazan ayındaki yardım seferberliğimiz ile eş zamanlı böyle bir kurgu haber yapılması oldukça manidar ve art niyetliydi. Şimdi de İDDEF'imizin kurucu derneklerinin İsmailağa camiasının 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını açıklamasının hemen ardından kendilerini muhalif olarak tanımlayan basın yayın organlarında federasyonumuza ilişkin algı yaratmaya yönelik çıkarılan bu haber içeriklerinin hangi amaçlarla oluşturulup servis edildiğini çok iyi bildiğimizi ifade etmek isteriz."

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