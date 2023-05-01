1 Mayıs dolayısıyla kapatılan İstiklal Caddesi açıldı

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresindeki bariyerler henüz kaldırılmazken yayaların geçişine ise izin veriliyor.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde polis kontrol noktalarından geçişlere izin verilirken meydan geçişlere tamamıyla kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi demir bariyerlerle çevrildi.

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