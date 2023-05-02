Esed rejimi, Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını iddia etti

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Esed rejimi, 7 Mart'ta da Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından vurularak hizmet dışı kaldığını ileri sürmüştü.

Halep çevresindeki bazı noktaların da saldırıda hedef alındığı ifade edilen haberde, hasar gören Halep Havalimanı'nın hizmet dışı kaldığı ve 1 rejim unsurunun öldüğü öne sürüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net