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Meral Akşener: Emeklilere yüzde 50 zam yapacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimi kazandıkları takdirde emeklilere zam yapacaklarını ve bayramda 15 bin TL ikramiye vereceklerini söyledi. Akşener, köye dönüşleri de teşvik edeceklerini aktardı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 07:59, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 08:22
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Millet Bahçesi yanında miting yaptı. İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Akşener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini alacaklarını belirtti.

İLK İCRAAT EMEKLİYE ZAM

Meral Akşener, göreve geldikten sonra yapacakları ilk icraatı da açıkladı. Akşener "İlk yapacağımız şey, temmuz ayının başında bütün emekli ve emekçilerimize yüzde 50 zam yapmaktır" ifadesini kullandı. Akşener, 14 Mayıs'taki seçimin önemini anlatarak "Seçimler seçmenin bayramıdır. Beğendiğinize oy vereceksiniz, beğenmediğinizi göndereceksiniz. Dolayısıyla bu siyasetçi denilen tayfa sizi ikna etmek için hizmetini, hizmet anlayışını, vizyonunu, yapacaklarını, projelerini anlatmak zorunda" diye konuştu.

GENÇLERE 2.500 TL İŞSİZLİK MAAŞI, EMELİYE 15 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ

Seçimi kazandıklarında gençlere iş buluncaya kadar 2 bin 500 lira maaş ödeyeceklerini ifade eden Akşener, Kurban Bayramı'nda da emeklilerin hesabına 15 bin lira kurban parası yatıracaklarını aktardı.

KÖYE GİDENİN SİGORTASI DEVLETTEN

Akşener, köylerde okullar açacaklarını ve buralara öğretmen tayin edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti: Veteriner ve ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Genç bir çift, köyde yaşayıp tarım mı yapmak istiyorsunuz? Karı koca, ikinizin de sizin SSK ya da Bağ-Kur primlerinizi devlet olarak biz ödeyeceğiz çünkü üretmeden Türkiye kalkınamaz. Gıdanın pandemi döneminde beka gibi önemli olduğunu, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Havza bazlı tarım yapılacak, toprağınızda ne ekmeniz gerektiğini söyleyeceğiz. Yetiştirdiğiniz ürün ne ise satın alacağımızı ilan edeceğiz. Düşük çıkarsa ilan ettiğimiz parayı alacaksınız. Yüksek çıkarsa fiyat, cebinize ekstradan para girecek.

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