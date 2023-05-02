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Muhalefet seçimi kazanırsa kabinede 3 kadın bakan olacak

MİLLET İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda yüzde 60 oyla kazanacağını iddia edip Kabine'yi kurmaya başladı. Kabine'de 3 kadın bakan olacağını belirten Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Meclis'te çoğunluğu sağlayacağını iddia etti. İlk icraatı için "Rüşvetçiler ve sarayın memurları gidecek" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 08:05, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 08:07
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Muhalefet seçimi kazanırsa kabinede 3 kadın bakan olacak

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime 13 gün kala Sözcü'ye iddialı açıklamalar yaptı. "14 Mayıs günü yüzde 60 oyla 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bu iş ikinci tura kalmaz, ilk turda biter'' diyen Kılıçdaroğlu, şimdiden Kabine'yi de kurmaya başladı. 15 Mayıs sabahından itibaren bürokraside düzenlemeler yapılacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Rüşvetçiden Büyükelçi olmaz. Büyükelçi, iktidar propagandası da yapamaz" dedi. İlk olarak görevden alınacak isimler arasında Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu işaret etti ve şunları söyledi:

Ben gençlere güveniyorum...

14 Mayıs seçimi ikinci tura kalmaz, ilk turda biter. İlk turda yüzde 60 oyla Türkiye Cumhuriyetinin 13. Cumhurbaşkanı seçileceğim. Gençlere güveniyorum. Seçimin kaderini onlar belirleyecek. 5 milyon 300 bini aşkın genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Bu gençler mevcut düzenden memnun değil. Parlamentoda çoğunluğu alacağız ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi de getireceğiz.

Görevden alınacaklar için özel liste...

- Bugün devlet kadrolarında partili bürokratlar var. Her alana siyaseti bulaştırdılar. Biz göreve geldikten sonra öncelikle rüşvetçiler, kirli işlere aracılık edenler, devletin değil de sarayın memuru olanlar görevden alınacak. Özel bir liste hazırlamadık ama rüşvetçiden büyükelçi olur mu?

Bağış ve Metin Feyzioğlu ile çalışmayız

- Devleti temsil etmesi gereken büyükelçi, iktidar propagandası yapar mı? Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile çalışmayız. Devleti için çalışan namuslu bürokratlar ise başımızın tacıdır. Öyle bürokratlar var ki bu iktidarın verdiği kanunsuz emirleri yapmadılar ve görevden alındılar, onları değerlendireceğiz.

15 Mayıs'ta enkaz devralacağız

- 15 Mayıs sabahı nasıl bir yük alacağımızın farkındayız. Ekonominin de çıkmaz içinde olduğunu biliyoruz. İktidarda kalmak için Türkiye'yi, insanımızı, geleceğimizi feda ediyorlar. Merkez Bankası Saray'ın kasası oldu. Düzlüğe çıkmak için bizim bir yıla ihtiyacımız var. Demokratik yollarla bunları gönderip, her kuruşun hesabını topluma veren anlayışı egemen kılacağız.

Kabine şekilleniyor 3 kadın bakan

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda parlamenter sisteme geçilene kadar Cumhurbaşkanlığı kabinesi kurulacak ve bakanlar TBMM dışından atanacak. Kılıçdaroğlu yeni bakanlarını da şekillendiriyor. Yeniden milletvekili adayı olmayan Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Bülent Kuşoğlu, Aylin Nazlıaka, Selin Sayek Böke ve Suzan Şahin'in bakan olması bekleniyor. İYİ Parti ise Genel Başkan yardımcıları Bilge Yılmaz ve Naci Cinisli'yi kabineye verecek.

Bürokraside büyük operasyon olacak

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse "İktidarın Valisi" olarak nitelenen isimlerle ilk etapta, TÜİK, AFAD, TOKİ, Merkez Bankası, Kızılay ve İletişim Başkanı ve TRT Genel Müdürü de görevden alınacak. 10 Temmuz 2018 tarihli kararname ile yüzlerce bürokratın görev süresi, atandıkları tarihte görevde olan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de bitiyor. Yerlerine atama yapılıncaya kadar ise görevlerine devam ediyorlar. Bu listede Diyanet, MİT, MGK, SGK, Göç İdaresi Başkanları ile Bakan yardımcıları, YÖK üyeleri, Rektörler, EGM dahil genel müdürler de var.

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