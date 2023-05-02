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Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı

Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 08:19, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 08:30
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Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde 2-4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yünlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

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