Siyasi darbe girişimi ve iktidar değişikliği tartışması alevlendi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tepki çeken "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" ifadelerinin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da "İktidar değişikliği tam bağımsızlığa darbe olur" dedi.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum seçimi "darbe" ile kıyasladı. Uçum, katıldığı yayında "Irak ve Suriye'den asker çekilmesi gündeme gelecek yaklaşımlar. Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin yaklaşımlar. Türkiye'nin terör örgütlerine sistematik yaklaşımlarla ilgili güven veren bir şey yok. Türkiye'nin güvenlik alanlarına sahip çıkmazsanız 'Bu konuda daha ileri götüreceğiz' demenin bir karşılığını düşünmüyorum. Türkiye'nin Rusya ilişkilerini değerlendireceğiz diye açıklamalar oldu. 2023 seçimlerinde iktidar değişikliği Türkiye'nin tam bağımsızlığına darbe olur. Bu başarılabilir mi ayrı konu. Temel devlet doktrinlerinin korunacağına ilişkin güven veren bir yaklaşımları yok. Ekonomik krizlerle mücadele konusunda şimdiye kadar uygulanan modellerden farklı. Türkiye ulusal demokrasi programını hayata geçirdi, milli ekonomi programını hayata geçiriyor. Krizlerle mücadelede büyüme stratejisine dayalı program." dedi.