Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YSK'dan yapılan açıklamada; "Saat 18.30 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 737 bin 439 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 60 bin 402 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 797 bin 841'dir." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 18:55, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 20:06
Yurt dışındaki seçmenlerden 797 bin 841'i, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verdi.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 18.30 itibarıyla yurt dışındaki seçmenlerden 737 bin 439'u yurt dışı temsilciliklerde, 60 bin 402'si gümrük kapılarında olmak üzere toplam 797 bin 841'i oy kullandı.