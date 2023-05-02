Mısır'la 'kapıda vize' dönemi başlıyor
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 11:04, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 11:17
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, kapıda vize uygulamasına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." açıklamasında bulunmuştu.