Mısır'la 'kapıda vize' dönemi başlıyor

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, kapıda vize uygulamasına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." açıklamasında bulunmuştu.