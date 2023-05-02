Kılıçdaroğlu'ndan Fahrettin Altun ve ekibine tehdit

Kılıçdaroğlu, 29 Nisan'da seçime 10 gün kala 'pis işler'e girişileceğini belirterek sağduyu çağrısında bulunmuştu.

CHP lideri bu gece de saat tam 12'de Twitter'dan "Son 10 güne 2 gün kaldı" diye yazarak şöyle: "Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!"

Kimleri kastetti?

Kılıçdaroğlu'nun sadece ilk ismini yazdığı kişiler şunlar:

İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Serhat Eroğlu, Fahrettin Altun'un yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar.

Cambridge Analytica neydi?

Cambridge Analytica, 'tüketici, takipçi, seçmen davranışlarını değiştirmek isteyen' iş dünyası ve siyasi partilere hizmet sunmak üzere 2103'te Londra'da kurulmuş bir veri analiz şirketiydi.

2018'de 87 milyon Facebook kullanıcısının özel bilgilerini ele geçirdiği anlaşılınca şirketin foyası da dökülmeye başladı. Soruşturma sırasında söz konusu verilerin 2016'daki ABSD başkanlık seçimi ve Brexit (Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkışı) oylaması öncesinde de kullanıldığı ortayı çıktı.

Şirket, skandalın patlak vermesinin ardından kapatılmıştı.

İletişim Başkanlığı istediği verileri alabiliyor

24 Temmuz 2018'de çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İletişim Başkanlığı'na 'bütün kurumlardan istediği bilgileri alma yetkisi' verilmişti.

İlgili maddedeki düzenleme şöyleydi:

"Başkanlık, görevleriyle ilgili olarak 'gerekli gördüğü bilgileri' bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve diğer gerçek ve tüzel kişilerden doğrudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler bu bilgileri istenen süre içinde öncelikle ve zamanında vermekle yükümlüdür."

CHP, düzenlemedeki 'gerekli gördüğü bilgileri' ibaresinin anayasaya aykırı olduğu, gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu.

AYM, 2021'de beşe karşılık 10 oyla iptal talebini reddetmişti.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel o günlerde şu şöyle demişti: "83 milyonun verilerinin iktidarın propaganda misyonunu üstlenmiş İletişim Başkanlığı'nın hizmetine hem de AYM eliyle sunulması kabul edilemez. İletişim Başkanlığı yerli Cambridge Analytica olmaya mı hazırlanıyor?"

Altun'dan cevap

Fahrettin Altun, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak CHP liderinin 'İletişim Başkanlığı'nı karalamaya çalıştığını' öne sürdü.

Altun, 'Kılıçdaroğlu'nun tweet'lerini bir ajansın attığını' iddia ederek "Hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS'ınıza değil şahsınıza aittir" dedi.

Altun, şunları da yazdı: "Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz."