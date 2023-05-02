Dolar 19,46 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 19,46 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 17:15, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 17:38
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4530
|19,4540
|19,4650
|19,4660
|Avro
|21,4090
|21,4100
|21,3500
|21,3510
|Sterlin
|25,3030
|25,4300
|24,9180
|25,0430
|İsviçre Frangı
|22,6140
|22,7270
|22,2920
|22,4040
|ANKARA
|ABD Doları
|19,4230
|19,5030
|19,4350
|19,5150
|Avro
|21,3690
|21,4490
|21,3100
|21,3900
|Sterlin
|25,2430
|25,4530
|24,8580
|25,0680