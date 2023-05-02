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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kaybederek 4.540,73 puana geriledi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 13:33, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 13:34
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 77,21 puan değer kaybederek 4.540,73'e indi. Toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 1,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,43 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 5,01 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.500 seviyesinin destek, 4.650 ve 4.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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