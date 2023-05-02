Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı

İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu, bir süre önce kurum bünyesinde yapılan müfettiş soruşturması sonucu görevinden alındı. Bir ay sağlık raporu alan Kutlu'nun, aynı kurumda araştırmacı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Teknik Eğitim Fakültesi Mobilya Öğretmenliği mezunu olan Mustafa Kutlu, çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yaptıktan sonra 2012 yılında Mersin'e İŞKUR İl Müdürü olarak atanıp, 2019'da naklen Akdeniz Belediyesine Başkan yardımcısı olarak geçiş yaptı.

MÜDÜRE YÖNELİK SUÇLAMALAR

2023 yılı başlarında Mersin İl Müdürlüğü için görevlendirilen Bakanlık Müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucu "Görevi kötüye kullanma, kamu kurumunu zarara uğratma" suçundan hakkında rapor düzenlenen İl Müdürü Mustafa Kutlu, bakanlık talimatıyla görevden alınarak araştırmacı kadrosuna atandı.