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5510 sonrası ilk defa memur olanlara 'HİTAP' sanal intibakı zorunlu mu?

5510 sayılı Kanunun kamu kurum ve kuruluşları açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 ve sonrası ilk defa memur olanlar veya memuriyet ile ilişkilendirilenler açısından HİTAP (Hizmet Takip Programı) üzerinden sanal intibak yapılması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Mayıs 2023 00:10, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 11:02
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5510 sonrası ilk defa memur olanlara 'HİTAP' sanal intibakı zorunlu mu?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kamu kurum ve kuruluşları açısından 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girmiştir. Burada bahse konu aybaşından, 15.10.2008 tarihi kastedilmektedir.

15.10.2008 ve bu tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar/memuriyet ile ilişkilendirilenler hakkında (yeni memur olarak adlandırabiliriz) 5510 sayılı Kanun hükümleri, bu tarihten önce memur olanlar için (eski memur olarak adlandırabiliriz) (mülga) ise hem 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya başlanmıştır.

İlk defa 5510 sayılı Kanun sonrası memuriyetle ilişkilendirilenlerin 2008 yılı Ekim ayı başından önce memurluk hizmeti bulunmayacağı için tamamen 5510 sayılı Kanuna tabi tutulacak ve 2008 öncesi varsa SSK/BAĞ-KUR/ÖZEL EMEKLİ BANKA SANDIKLARI hizmetleri nedeniyle 5434 sayılı Kanunun Ek 18'inci maddesi yeni devlet memurlarına uygulanamayacağından bu hizmetlerin emeklilik keseneğine esas alınması da mümkün olmayacaktır.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olanlar için emeklilik keseneği sistemi değil aynen hizmet akdine istinaden çalıştırılan sigortalılar (4a-SSK) gibi prime esas kazanç sistemi getirilmiştir.

Yeni devlet memurlarına emekliliklerinde 5434 sayılı Kanunun Ek 82'nci maddesi çerçevesinde ödenecek olan emekli ikramiyesi tutarının bilinebilmesi için, emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesi ile kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin bilinmesi ve bu şekilde SANAL BİR İNTİBAK işleminin yapılması zorunluluk olarak görülmektedir. Bu çerçevede SGK, 4/c kapsamındaki sigortalıların/yeni memurların veri girişleri için hazırlanan alanlara emeklilik keseneğine esas aylıklara ilişkin bölüm eklemiş ve zorunlu alan olarak tanımlamıştır.

Sonuç olarak, 2008 sonrası ilk defa memur olanların emeklilik işlemlerinin gecikme olmaksızın en kısa sürede yapılmasını temin etmek ve emekli ikramiyesinin hesaplanarak ödenmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının HİTAP üzerinden SANAL İNTİBAK yapmaları zorunludur.

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