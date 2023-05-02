İmamın en zor görevi! Annesi ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

Dün saat 12.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda fabrikada işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Uğur Doğan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen ocak ayında boşandığı eşi Rahime Yıldız'ın (41) annesi Şerife Yıldız'ın yaşadığı müstakil eve gitti.

KURŞUN YAĞDIRDI



Doğan, o sırada bahçede ekmek pişiren eski kayınvalidesi Şerife Yıldız, baldızı Sümeyye Ergin ile yengesi Cennet Yıldız'a tabancayla kurşun yağdırdı. Rahime Yıldız panikle evin bahçesinden kaçarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayın ardından Uğur Doğan, eve girip başına tabanca ile ateş etti. Adrese gelen sağlık görevlileri Şerife Yıldız, Sümeyye Ergin ve Uğur Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Cennet Yıldız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİNİN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI



Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsileri tamamlanan Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Ergin'in cenazeleri, yakınları tarafından alınarak Akkuyu Mahalle Mezarlığı'na götürüldü. Şerife Yıldız'ın imam olan oğlu Ali Yıldız, cenaze namazını kıldırmak için mezarlığa geldi. Yıldız, "Acımız çok büyük. Yaklaşık 14 yıldır imamım ve belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım. İki cenaze namazını yan yana ilk defa kıldırıyorum. Yükümüz ağır. Annemi de kız kardeşimi de çok seviyorum. Allah onların günahlarını affetsin" dedi. Yıldız, gözyaşları arasında anne ve kız kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Şerife Yıldız ile kızı Sümeyye Ergin, yan yana defnedildi.

"SANA AKIL VERENLER BUNLAR" DEMİŞ



Öte yandan Uğur Doğan'ın, olaydan saatler önce eski eşinin yaşadığı siteye gidip, çocukları A.D. (17), M.D. (11) ile E.N.D.'yi (5) yanına aldığı ortaya çıktı. Doğan'ın, otomobildeki çocuklarını "Ben bir yere gideceğim" diyerek yol kenarında indirdiği, daha sonra da Şerife Yıldız'ın evine gittiği öğrenildi. Doğan'ın evin bahçesine girdiğinde eski eşine, "Sana akıl verenler bunlar. Onlara günlerini göstereceğim" deyip, tabancayı ateşlediği belirtildi. Doğan'ın cenazesi de yakınları tarafından alınarak Kızılkaş Mahallesi'nde toprağa verildi.ADANA'da eski damadı Uğur Doğan (44) tarafından öldürülen Şerife Yıldız (68) ile kızı Sümeyye Ergin (28), gözyaşları arasında toprağa verildi. Şerife Yıldız'ın imam oğlu Ali Yıldız, "Acımız çok büyük. Yaklaşık 14 yıldır imamım ve belki binlerce kişiye cenaze namazı kıldırdım. İki cenaze namazını yan yana ilk defa kıldırıyorum. Yükümüz ağır" diye konuştu. Çifte cinayetin ardından intihar eden şüpheli Uğur Doğan da köyünde toprağa verildi.