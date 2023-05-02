Bakan Akar: Teröristler ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar

Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Yüzde 45'lerin altında gelebilir
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması: Yüzde 45'lerin altında gelebilir
%0 Faizli Masrafsız 20.000 TL!
%0 Faizli Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan açıklayacak: Son yılların en büyük petrol keşfi
Erdoğan açıklayacak: Son yılların en büyük petrol keşfi
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
'Mesai 6 saat olsun'
'Mesai 6 saat olsun'
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Bakan Koca açıkladı: 10 ilde devlet hizmet süreleri yüzde 15 kısaltıldı
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı
Yurt dışında oy verme işlemi sürüyor: 713 bin 609 seçmen oy kullandı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 14 kişiden 12'si gözaltına alındı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Sıcaklar yurt genelinde 2-4 derece artacak - Haritalı
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
Vaatler tavan yaptı, 'ek bütçe' yolda
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
AFAD duyurdu! Deprem bölgesine dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yurt dışında 5 günde 700 bin oy
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yol ve yemek parası hesabına son noktayı Yargıtay koydu
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışında sandığa akın var: 700 bin seçmen oy kullandı
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Memur-Sen'in yeni yönetimi belli oldu
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
TEKNOFEST 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük organizasyonu'
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Akar: Teröristler ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerin önünde iki yol var ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında başka yol yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 16:58, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 16:59
Yazdır
Bakan Akar: Teröristler ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar

Akar, Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 askeri anma törenindeki konuşmasına, alçak saldırıda şehit olan askerlere rahmet, gazilere şifa dileyerek başladı.

Çarşı iznine çıkan silahsız askerlere yapılan saldırıyı "büyük alçaklık" olarak nitelendiren Akar, "Kanları yerde kalmadı. Bu saldırıyı yapanların hepsi bulundu ve gerekli cevap verildi." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hiçbir zaman şehitlerin ve gazilerin kanlarını yerde bırakmadığını, yakınlarının gözyaşlarının hesabını sorduğunu ifade eden Akar, terörle mücadelede gelinen noktada terör örgütünün sözde elebaşlarının panik içinde olduğunu belirtti. Akar, şunları söyledi:

"Teröristler bir taraftan efendilerinden yardım istiyor diğer taraftan da seçimleri umut olarak görüyorlar. Ancak efendileri bunlara ne kadar yardım ederse etsin, bunlara ne verirlerse versinler dönmek yok. Teröristlerin önünde iki yol var ya gömülecekler ya da adalete teslim olacaklar. Bunun dışında başka yol yok. Teröristler diğer taraftan da seçimleri umut olarak görüyor. Bunu görmemiz, hepimizin uyanık olması lazım. Teröristlerle işbirliği yapan bazı gafiller, hain alçaklar var. Özellikle gafillerin bir an önce uyanmasını bekliyoruz. Teröristlerle işbirliği yapılmaz, onlarla yol yürünmez, onların bindiği kayığa binilmez. Bebek katillerini serbest bırakamazsınız. Böyle bir şeye bu millet müsaade etmez. Şehitlerimiz, gazilerimiz pahasına elde ettiğimiz kazanımlardan böyle kağıt üzerinde vazgeçilmesine, tekrar 20 sene öncesine dönülmesine özellikle Kayserili hemşehrilerimin izin vermeyeceğinden eminiz."

Terör belasından milleti kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Akar, "Bekamızı, güvenliğimizi sağlayacağız ve 85 milyon bir ve beraber, tek yumruk, tek yürek olarak bu cennet vatanda rahat ve huzur içinde yaşayacağız. Amacımız budur, gayretimiz budur, niyetimiz budur. Bu istikamette ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın da okunduğu törende, Akar, "Şehitler Durağı"na çelenk bıraktı, şehit yakınları ile görüştü.

Öte yandan Akar, söz konusu tören öncesi muhtarlarla da bir araya geldi. Muhtarların yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, onlarla tek tek sohbet etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber