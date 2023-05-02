Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karapınar GES, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan projelerin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Gabar'da petrol müjdesi

Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey teröristler sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafede. Yerin 2600 kilometre derinliğinde. Günlük tüketimimizin 10'da birini karşılayacak bu rezervin milletin hayrına olacağından şüphe yok. Enerji bağımsızlığımız yolunda yeni bir adım attık. Artık toplam değeri bile konuşmuyoruz. Yeni keşfin değeri 10 milyarlarca doları buluyor. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik

Tefecilerden 300 milyar dolar para getirecekmiş. Bay bay Kemal para bu işte Sakarya doğal gazı, Gabar petrolü. Biz parayı kendi zenginliklerimizde arıyoruz. Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üste çıkarmak. Tıpkı savunma sanayii gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin özgürlüğüdür.

Bu tarihi başarıda imzası olan Enerji Bakanlığımız, TPAO ve işçilerimizi tebrik ediyorum.