Mardin'de şehit olan Astsubay Gündüz'ün kanı yerde kalmadı

Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağı'nda başlatılan "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu"nda PKK/KCK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiğini belirten Soylu, "Etkisiz hale getirilen teröristin, 28 Nisan'da yaşanan çatışmada kahraman jandarmamız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." bilgisini verdi.

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