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Terörizme finansman sağlayan 2 kişinin mal varlıkları donduruldu

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "ABD'yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 18:17, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 18:17
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Terörizme finansman sağlayan 2 kişinin mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı iki kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal varlığının dondurulması kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı Kubilay Sarı ve Omar Alsheak'ın Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

Dışişeri Bakanlığı da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ABD'yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla sözkonusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.

Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu.

Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."

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