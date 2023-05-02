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Kılıçdaroğlu: HDP'li belediyelerdeki kayyumluğu sona erdireceğiz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'da yaptığı açıklamada ""Demokrasinin ayaklar altına alındığını, seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunları, söz veriyorum çözeceğim. Kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2023 22:30, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2023 22:58
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Kılıçdaroğlu: HDP'li belediyelerdeki kayyumluğu sona erdireceğiz

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 12 gün kala mitinglerine hız veren Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'daki mitingde vatandaşlara seslendi. Konuşması boyunca 'adalet' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz. Gelirken söz verdim, belediyeden atılan 306 görevli kardeşim var onların tamamını görevlerine iade edeceğim" diye konuştu.

"KAYYUM DENEN GARABET UYGULAMAYI TÜMÜYLE BİTİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"Büyük haksızlıklar yapıldığını da biliyorum. Demokrasinin ayaklar altına alındığını da biliyorum. Seçimle gelenlerin görevlerinden alındığını biliyorum. Bütün bunların tamamını söz veriyorum çözeceğim. O kayyum denen garabet uygulamayı tümüyle bitireceğiz. Arkadaşlar 'yuh' çekmeyin gideceksiniz sandıkta oy vereceksiniz bunu yapanları beraber emekli edeceğiz. Bıkmadık mı ya, kamplaşmadan kavgadan bıkmadık mı ya! Yeter artık! Memleketimizde huzur içinde yaşamak kucaklaşmak istiyoruz. Biz bu güzel ülkede beraber olacağız. Van Denizi'nde beraber olacağız. Ben Van Denizi dediğim zaman bir ara eleştirmişlerdi gölün adını bilmiyor diye ama benim Erciş'te okula başladığımız bilmiyorlar oraya Van Denizi denir. Van ne kadar güzel olduğunu bilmez miyim.

"306 KARDEŞİMİ GÖREVE İADE EDECEĞİM"

Gelirken söz verdim belediyeden atılan 306 görevli kardeşim var onların tamamını görevlerine iade edeceğim. Nerede bir adaletsizlik varsa ben orada olacağım adaletsizlikle mücadele etmek benim boynumun borcudur.

"TAŞERONLARI KADROYA ALACAĞIZ"

O arsızlara ben 5'li çeteler diyorum. Hiç meraklanmayın o 5'li çeteler malı alıp yurt dışına götürdüler ben bunu bilmez miyim! Hiç merak etmeyin son kuruşuna kadar o paraları alıp geri getireceğim. Onlar yandaşlarına paralarına saraylarına güveniyorlar. Ben ise sadece ve sadece size güveniyorum. Halka milletime güveniyorum. Öğretmen evinde çalışan emekçiler var. Onlar memur da değil taşeron da değil. 20 bin civarında. Hepsinin hakkını teslim edeceğiz. Taşeronları kadroya alacağız. 100 bin öğretmen ataması yapacağız. KPSS'de yüksek puan alıp sözlü sınavda elenenler var onu kaldıracağız kim ne puan aldıysa ona göre atamalarını yapacağız. KHK'lıları da çözeceğiz.

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