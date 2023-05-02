Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'nda yer almalarının sebeplerini açıkladı

Erbakan, Biz Birlikte Güçlüyüz Platformu Dernek Başkanları ve İdareci Bürokratlar Derneği yönetimini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma gerekçelerini anlattı. Yeniden Refah Partisi olarak, doğruya "doğru", yanlışa "yanlış" diyerek sadece eleştiri değil çözüm önerileri ortaya koyduklarını ve şahıslar üzerinden siyaset yapmayarak, siyasete nezaket getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Erbakan, uygun bir üslupla rencide etmeyecek şekilde bir muhalefet ve siyaset anlayışını ortaya koyduklarını belirterek, bu anlayışla milletin teveccühünü kazandıklarını ifade etti.

Partisinin millet, ülke ve devletin geleceği için son derece stratejik, kritik bir karar aldığını aktaran Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girerken, kendi amblemleri ile bütün illerde kendi adaylarıyla seçime girdiklerini ifade etti.

Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı içinde yer almalarının çok çeşitli sebepleri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunlardan en önemlisi karşıdaki blokun söylemleri, hedefleri, ortaya koyduğu mutabakat metni ve açıklamaları. Bunları gördüğümüz zaman biz maalesef bu yapının ülkemize, milletimize fayda sağlamayacağını, hatta tam tersine ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için tehlikeli olacağını görerek, böyle bir yapının iktidara gelmemesi adına Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Açıklamalarına baktığımızda okul öncesi çocukların Kur'an öğrenmesine karşı çıkan bir yapı. Camilerde minarelerin hoparlöründen ezan okunmasına, 'Yaşlıları, hastaları rahatsız ediyor bu nedenle ezanlar, caminin içinde okunsun minareden okunmasın' diyen bir yapı. 'Ayasofya'yı yeniden müze yapmamız lazım' diyen bir yapı. Kendi söylemleri ve seçim bildirgelerinden bunu ifade ediyorum; 'Okullarda din dersini tamamen kaldıracağız' diyen bir yapı."

Erbakan, Diyanet İşleri Başkanlığını İnanç İşleri Başkanlığı yapacaklarını söyleyen Millet İttifakı'nın, LGBT'ye destek olmasının ülke, millet ve yeni nesiller için tehlikeli bir gidişat olduğunu görerek, bu doğrultuda karar aldıklarını söyledi.