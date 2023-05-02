Uzay yolcularının eğitim süreci başladı

"Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim süreci ABD'de başladı. Uzay yolcularımız olası basınç kayıplarına karşı vücutlarını iyi tanımak zorundalar. İşte irtifa eğitimleri sırasında bunu öğreniyorlar!"

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için eğitim sürecinin ABD'de başladığını açıkladı.

İlk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever oldu.

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