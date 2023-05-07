Afetten Etkilenen Öğrencilere Yönelik Yılsonu İş ve İşlemleri

Bu kapsamda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sınıf geçme iş ve işlemleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1- İlgi (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan öğrencilerin herhangi bir dersten ikinci dönem puanı oluşmaması durumunda birinci dönem puanı yılsonu puanı olarak kabul edilecektir.

2- İlgi (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan öğrencilerden 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde herhangi bir dersten ikinci dönem puanı oluşanların, o dersten yılsonu puanı her iki dönemin ortalaması alınmak suretiyle belirlenecektir. Ancak öğrencinin bir dersten ikinci dönem puanının birinci dönem puanından düşük olması durumunda yılsonu puanının belirlenmesinde birinci dönem puanı esas alınacaktır.

3- İlgi (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan öğrencilerden ilgi (a) ve (b) Yönetmelikler çerçevesinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı ikinci döneminde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları arasında kurum türü/program ve/veya alan/dal değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrencilerin yeni okullarında uygulanan haftalık ders çizelgesine göre ortak, seçmeli ve meslek/alan/dal derslerinin tanımlanarak 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait not girişlerinin eksiksiz bir şekilde okul müdürlükleri tarafından tamamlanması sağlanacaktır.

4- İlgi (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan ortaöğretim öğrencileri sorumlu oldukları ders sayısına bakılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçirilecektir.

5- İlgi (ç) yazıda belirtildiği üzere afet bölgesindeki illerimizde ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce aynı usul ve esaslara göre planlanarak yapılacaktır. Ders yılı sonunda yapılacak sorumluluk sınavları mevzuatın öngördüğü takvim çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 12 nci sınıf öğrencilerinin ise mezuniyet işlemlerini geciktirmeyecek şekilde valilikler tarafından gerekli önlemler alınarak uygun ortamlarda sorumluluk sınavlarının yapılması sağlanacaktır.

6- İlgi (d), (e) ve (f) yazılar ile devamsızlık muafiyeti sağlanan 12 nci sınıf öğrencilerinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında başarısız oldukları derslere ilişkin sorumluluk sınavları da 19-25 Haziran 2023 tarihleri arasında planlanarak yapılacaktır. Bu kapsamdaki öğrencilerin 9,10 ve 11 inci sınıf seviyesindeki geçmiş eğitim ve öğretim yıllarına ait sorumluluk sınav sonuçları e-Okul sistemine işlenecektir. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yeni oluşan 12 nci sınıf seviyesine ait sorumluluk sınav sonuçları ise yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra sisteme girilecektir.

7- Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında beceri eğitimi ve staj ile mesleki eğitim merkezi telafi çerçeve öğretim programına yönelik ilgili genel müdürlükçe ayrıca gerekli tedbirler alınacaktır.

8- İlgi (c) Genelge ile çalışma takviminde belirlenen sürelerde herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek olup ders yılı 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir.

İşte o talimat;

Ahmet KANDEMİR