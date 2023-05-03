Adana'da bıçaklı saldırıda ölü sayısı 3'e yükseldi

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde, Suriye asıllı Türk vatandaşı Ö.D. (43), henüz belirlenemeyen nedenle karısı İptihel Baba (28), kaynanası İnaye Hellak (59) ve kayınbabası Muhammed Zeki Baba (60) ile tartıştı.

Tartışma sırasında Ö.D. yanındaki bıçakla eşini, kaynanasını, kayınbabasını ve engelli olduğu belirtilen kayınbiraderi Yahya Baba'yı (27) bıçakla boğazından yaraladı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, İnaye Hellak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti, yaralılar ise hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan İptihel Baba ve kardeşi Yahya Baba da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kayınbabanın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ö.D'yi gözaltına aldı.

Yaşamlarını yitiren üç kişinin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada, Ö.D. ve İptihel Baba çiftinin 6 çocuklarının bulunduğu ve olaydan önce bakım yükümlülüğünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle devlet korumasına alındıkları öğrenildi.