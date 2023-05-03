'Proteo' anısına Türkiye'den Meksika'ya hediye
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibine eşlik eden kurtarma köpeği "Proteo"nun hayatını kaybetmesi üzerine, Türkiye minnettarlık göstergesi olarak Meksikalı ekibe 3 aylık Alman Kurdu hediye etti.
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 07:55, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 07:42
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası Meksika'dan gelen arama kurtarma ekibine eşlik eden kurtarma köpeği "Proteo"nun hayatını kaybetmesi üzerine, Türkiye minnettarlık göstergesi olarak Meksikalı ekibe 3 aylık Alman Kurdu hediye etti.
Henüz ismi koyulmamış köpek, başkent Meksiko'daki Uluslararası Benito Juarez Havaalanında ekipler tarafından teslim alındı.