Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda 524 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

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