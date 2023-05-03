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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 4.485,97 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 18:27, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 18:26
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 47,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,28 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 7,70 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarında, bankanın, politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı fiyatlanıyor.

Politika metninde ve Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin önemine dikkati çeken analistler, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını dile getirerek, veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin öne çıkacağını söyledi.

Yarın ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağında bulunacağını söyleyen analistler, bankanın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.300 seviyesinin destek, 4.550 ve 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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