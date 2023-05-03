Memurların aldığı zam enflasyon karşısında eridi
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 4 ayda erimiş oldu.
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 10:08, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 10:50
Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 4 ayda erimiş oldu.
Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında yüzde 2,29, Nisan ayında da yüzde 2,39 oldu.
2022 yılında enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı memurlara yapılan Kanuni düzenlemeyle beraber yüzde 30 zam verilmişti.
Toplu sözleşme hükmüne göre memurlar, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8 zam alacak.
ENFLASYON FARKI OLUŞTU
İlk 4 ayda enflasyon yüzde 15,20 oldu. Şimdiden Memurların aldığı maaş eridi. Yüzde 6,68 enflasyon farkı oluştu.
Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyon rakamları memurların alacağı enflasyon farkını da netleştirecek.