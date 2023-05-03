Memurların aldığı zam enflasyon karşısında eridi

Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyon rakamları memurların alacağı enflasyon farkını da netleştirecek.

Toplu sözleşme hükmüne göre memurlar, 2023'ün ilk yarısı için yüzde 8 zam alacak.

2022 yılında enflasyonun yüksek çıkmasından dolayı memurlara yapılan Kanuni düzenlemeyle beraber yüzde 30 zam verilmişti.

Enflasyon Ocak ayında yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15, Mart ayında yüzde 2,29, Nisan ayında da yüzde 2,39 oldu.

Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 4 ayda erimiş oldu.

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