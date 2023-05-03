2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden YDS/1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 10:28, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 10:31
YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
DUYURU
(3 Mayıs 2023)
2023-YDS/1 Sınav Sonuçları Açıklandı
9 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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