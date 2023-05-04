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Ons ve gram altından tarihi rekor

Altın fiyatları, Fed'in mesajları sonrası yönünü yukarı çevirirken, hem ons altın hem de gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, tarihi rekorunu 2078 dolara çıkarırken, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altın da yeni zirvesini 1302 liraya taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Mayıs 2023 20:25, Son Güncelleme : 04 Mayıs 2023 20:26
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Ons ve gram altından tarihi rekor

ABD Merkez Bankası (Fed), dün merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırırken, faizleri 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. Karar metninde "Yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceğinin öngörüldüğüne" ilişkin ifadesinin çıkarılması dikkat çekti. Fed Başkanı Jerome Powell ise, gerçekleştirdiği basın toplantısında faiz artırımlarının durdurulup durdurulmayacağının haziran toplantısında ele alınacağını söylerken, açıklanacak makroekonomik verilerdeki sinyallerin öneminin artığını bildirdi.

Ons ve gram altın tarihi zirvesini gördü

Fed'in karar metninde yer alan ifadeler ve Başkan Powell'ın açıklamaları sonrası dolar güç kaybederken ABD tahvil faizleri geriledi. Ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatları yükselişe geçti.

Altının ons fiyatı, 2078 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi.

Altının gram fiyatı da ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 1302 liraya taşıdı.

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