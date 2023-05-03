MEB öğrenci devamsızlığında ek ders sorununu çözmeli

Burada ilk bakışta öyle görünse de haksız bir uygulama yoktur çünkü öğrenci derse gelmese de öğretmenler okula gelmek, derse hazırlık planlama görevlerini yapmak zorundadırlar.

Bu sorun özellikle de engel seviyesine göre 1-2-3-4 öğrencisi olan özel eğitim sınıflarında yaşanmaktadır. Bu öğrencilerimiz bazı sebeplerle (ki bu sebep tedavi amaçlı da olabilmektedir.) okula gelmediklerinde okula gelmiş (gelmek zorunda) olan öğretmenler mağdur olmaktadırlar.

Yine bu sorunun en önemli kaynaklarından bir tanesi de dün bakan Özer tarafından açıklanan 12. sınıfların devamsızlıktan bırakılmayacaklarına yönelik açıklamadır. Bu açıklamadan sonra 12.sınıfların okula devam etmeyecekleri, sınava hazırlanacakları açıktır. Bu tür açıklamalar geçmiş yıllarda da yapılmakta ya da öğrenci özellikle sınavlara hazırlanma amaçlı (8. ve 12. Sınıf) son haftalarda okula gelmemektedir. Hal böyle olunca öğretmenlerin mağduriyeti söz konusu olmaktadır.

Yıllardır bekleyen hatta pandemi döneminde tavan yapan bu sorunun artık çözülmesi gerekir. Çözüm cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mümkündür. Bakanlığın son açıklamasından sonra yine gündeme oturan bu konuda ders ücretlerine ilişkin esaslara yapılacak bir ekleme sorunu kökten çözebilecektir. Aksi halde bazı kurumlarımız (öğretmeni mağdur etmemek adına) bir şekilde durumu idare edip ödemeyi yapacak bazı kurumlar ise hiç risk almayacaklardır. Bu durum dahi eşitlik açısından sorunludur.

Maksut BALMUK

Öğretmen

