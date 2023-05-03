Dolar adım adım 19,50 TL'ye gidiyor
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 19,47 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 17:34, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 17:37
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,4650
|19,4660
|19,4740
|19,4750
|Avro
|21,3500
|21,3510
|21,4990
|21,5000
|Sterlin
|24,9180
|25,0430
|24,3170
|24,4390
|İsviçre Frangı
|22,2920
|22,4040
|21,8850
|21,9950
|ANKARA
|ABD Doları
|19,4350
|19,5150
|19,4440
|19,5240
|Avro
|21,3100
|21,3900
|21,4590
|21,5390
|Sterlin
|24,8580
|25,0680
|24,2570
|24,4670