Tokat'ta tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Tokat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 11:35, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 11:37
Y.K. (52) idaresindeki 60 HV 246 plakalı tır, Tokat-Niksar kara yolu Almus Kavşağı'nda, H.Ç. yönetimindeki 60 SC 478 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan H.Ç. ve Safiye Karahan yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Karahan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.