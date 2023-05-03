'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
'Bugün itibarıyla 'Yarısı Bizden' projesine 467 bin başvuru yapıldı'
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sonsuza kadar aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
2023-YDS/1 sonuçları açıklandı
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı için hazırlık yapıyor
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
3600 düzenlemesi ile birlikte maaşlar 2 bin 115 TL artacak
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
'Yarısı Bizden' projesi başvuru rekoru kırıyor!
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başkent'te FETÖ operasyonu: 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı hükümlülerin cezasını kaldırdı
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
YSK duyurdu: Seçim günü uygulanacak yasaklar belli oldu
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Pervin Buldan: 14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
Bakan Bilgin yanıtladı: Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
'Diyanet İşleri Başkanının oğlu' iddiası iftira çıktı
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Doğalgaz faturaları gelmeye başladı: Faturanız Devlet tarafından karşılanmıştır
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Halkbank: ABD'deki tazminat talepli hukuk davası düştü
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Bakan Nebati uyardı: Dövizde bir ralli olmayacak, oyuna gelmeyin
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Erdoğan açıkladı: Gabar'da 100 bin varillik petrol bulundu
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
Yurt dışındaki yaklaşık 800 bin seçmen oy kullandı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
YÖK, 25 devlet ve vakıf üniversitesini yeni teşvik sistemi kapsamına aldı
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Erdoğan: Fahiş kira artışlarını hukuki yaptırımlarla çözeceğiz
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
Bakan Özer: 40 bin öğretmenimiz çalıştı ve hala deprem bölgesinde
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
ESK, kasaplara da uygun fiyatlı kırmızı et satacak
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
Mersin İŞKUR müdürü, Bakanlık talimatıyla görevden alındı
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Silah dağıtıldı' iddialarına ilişkin paylaşıma soruşturma
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
'Enflasyonda kalıcı düşüş, Türkiye Yüzyılı'nda vazgeçilmez hedefimiz olacaktır'
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
TUSAŞ'tan eski bir çalışanının hukuki durumuna ilişkin açıklama
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
Yurt dışı oylara 'diplomatik kurye'li koruma
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
AK Parti'den 'silah dağıtıldığı' iddiaları için suç duyurusu
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
'Bir vizeye ülkenin geleceğini, bekasını değişmeye hazır olan güruh var'
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Bakan Vahit Kirişci: Et fiyatları geriliyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'

"Enflasyonla kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz"- "Geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk"- "Geçtiğimiz yıl ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Mayıs 2023 11:43, Son Güncelleme : 03 Mayıs 2023 11:53
Yazdır
'Tepe noktasına ulaşan enflasyonda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağladık'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla kararlı mücadelenin sonucu olan hızlı gerilemenin, gelecek aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere inmesini beklediklerini bildirdi.

Nebati, sosyal medya hesabından, nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) nisanda yüzde 2,39 artış kaydettiğini ve yıllık enflasyonun üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilediğini belirten Nebati, "Bu gerçekleşmeyle birlikte geçtiğimiz yıl ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk." ifadesini kullandı.

Nebati, aynı dönemde yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydettiğine ve yıllık bazda yüzde 52,11'e gerilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böylece, geçtiğimiz yıl ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir. Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir. Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıplarıyla boğuşurken bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyonla kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber